Жителя Тверской области подозревают в убийстве сотрудника ювелирного завода
Жителя Тверской области подозревают в убийстве мужчины. Следователи СКР расселяют уголовное дело.
На территории ювелирного завода, расположенного на улице Нагатинской в Москве, в подвале было обнаружено тело 52-летнего сотрудника. При визуальном осмотре у погибшего нашли множество ссадин, ушибов и порезов.
Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по городу Москве, злоумышленника удалось задержать благодаря совместной работе следователей и полицейских. Им оказался молодой мужчина из Тверской области, работник того же завода.
Во время допроса мужчина признал вину и рассказал, что конфликт произошел из-за личных неприязненных отношений. Следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в отношении фигуранта.