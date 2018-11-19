2018-11-19T14:21:47+03:00
Происшествия

Жителя Тверской области подозревают в убийстве сотрудника ювелирного завода

Мужчины поругались на работе
Виктория ЖУКОВА
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Расследование продолжаетсяРасследование продолжаетсяФото: Мария ЛЕНЦ
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Жителя Тверской области подозревают в убийстве мужчины. Следователи СКР расселяют уголовное дело.

На территории ювелирного завода, расположенного на улице Нагатинской в Москве, в подвале было обнаружено тело 52-летнего сотрудника. При визуальном осмотре у погибшего нашли множество ссадин, ушибов и порезов.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по городу Москве, злоумышленника удалось задержать благодаря совместной работе следователей и полицейских. Им оказался молодой мужчина из Тверской области, работник того же завода.

Во время допроса мужчина признал вину и рассказал, что конфликт произошел из-за личных неприязненных отношений. Следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в отношении фигуранта.

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