В кабинетах химии в школах Тверской области не следили за прекурсорами
Школы Тверской области прокуратура проверила на соблюдение требований законодательства в сфере оборота наркотических средств. В учебных заведениях Фировского района были выявлены нарушения.
В одной из школ в кабинете химии неправильно вели учет растворов прекурсоров, оборот которых в РФ ограничен. Например, остаток концентрированной серной кислоты не соответствовал операциям, отраженным в журнале.
Также, в этом журнале не были заполнены необходимые поля и встречались пропуски по датам.
Такие же нарушения были установлены еще в одной школе.
В областной прокуратуре сообщили, что в отношении руководитель школ внесены представления об устранении нарушений. А два человека привлечены к дисциплинарной ответственности.
Нарушения позже были устранены.