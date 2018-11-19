В кабинетах химии в школах Тверской области не следили за прекурсорами

СЕГОДНЯ 13:42 2018-11-19T13:43:25+03:00

Нарушения позже были устранены Фото: архив "КП"

Это вещества, оборот которых в РФ ограничен

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Школы Тверской области прокуратура проверила на соблюдение требований законодательства в сфере оборота наркотических средств. В учебных заведениях Фировского района были выявлены нарушения.

В одной из школ в кабинете химии неправильно вели учет растворов прекурсоров, оборот которых в РФ ограничен. Например, остаток концентрированной серной кислоты не соответствовал операциям, отраженным в журнале.

Также, в этом журнале не были заполнены необходимые поля и встречались пропуски по датам.

Такие же нарушения были установлены еще в одной школе.

В областной прокуратуре сообщили, что в отношении руководитель школ внесены представления об устранении нарушений. А два человека привлечены к дисциплинарной ответственности.

Нарушения позже были устранены.