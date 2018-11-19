15-летний парень пропал ночью в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:03 2018-11-19T13:04:17+03:00

Молодой человек не вернулся домой

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В Тверской области пропал 15-летний подросток. Голубовский Александр Сергеевич 19 ноября в 1:00 ушёл из дома (Бежецк, улица Неглинная, 21) и до сих пор не вернулся. О его местонахождение ничего неизвестно.

О поисках сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Сова».

Молодому человеку на вид 15 лет. Он спортивного телосложения и ростом 170 сантиметров, волосы русые, а глаза зеленые. У Александра на левой щеке есть родинка.

Он ушел из дома одетый зимнюю куртку горчичного цвета, белую шапку и черные брюки.

Информацию о пропавшем волонтеры просят сообщить по телефонам: 89206820405, 89969238247 или 102.