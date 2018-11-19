В больнице умер водитель "Валдая", который получил тяжелые травмы в аварии на трассе М-10 в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:19 2018-11-19T12:20:37+03:00

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В больнице 19 ноября скончался 31-летний водитель "Валдая", который стал участником аварии на автотрассе М-10 в Тверской области.

Напомним, серьезная авария произошла на 318 километре федеральной дороги в субботу, 17 ноября. 43-летний водитель автомобиля «Фольксваген Туарег» ехал в сторону Москвы. По неустановленной причине машина выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль «Валдай». После удара у большегруза слетел кузов и повредил третий автомобиль - ВАЗ 2114.

На месте аварии погибли трое: водитель немецкого внедорожника и два пассажира «Валдая» 41 и 47 лет. «Скорая» в больницу Вышнего Волочка с тяжелыми травмами увезла водителя большегруза. Но мужчина не выжил. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.