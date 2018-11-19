Три автомобиля столкнулись на дороге в Твери
В воскресенье, на улице Советской в районе дома №1, столкнулись две иномарки. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было около 01:32.
Дорожные полицейские выяснили, что 22-летний водитель «Renault Logan» выбрал неправильную скорость движения и выехав на встречную полосу врезался сначала в «Volkswagen Scirocco», а затем еще и в «ВАЗ 2105». Во время медосвидетельствования выяснилось, что водитель «Renault» был пьян. В итоге мужчина был доставлен в полицию для возбуждения уголовного дела. Как сообщает
Управление ГИБДД по Тверской области, в больницу были доставлены водители иномарок, а также их пассажиры. Врачи оказали потерпевшим помощь и отпустили домой.