Холодную воду отключили до вечера в домах на трех улицах в Заволжском районе Твери

СЕГОДНЯ 11:47 2018-11-19T11:47:45+03:00

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В Твери в Заволжском районе отключили холодную воду. На улице Красные Горки специалисты проводят ремонт на линии холодного водоснабжения.

До 17:00 «холодненькой» не будет в домах №№ 1, 1а (КСМ-1), 12, 24, 25, 32, 31, 32 на улице Красные Горки, а также № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 24 на 1-ой Мукомольной и № 6, 8, 10, 12, 14 на 2-ой Мукомольной.

В «Тверь Водонакал» сообщили, что цистерна с питьевой водой будет предоставлена жителям по необходимости. Подробности можно узнать по телефону информационно-справочной службы: 62-01-02.