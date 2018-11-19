Мужчина забил до смерти приятеля во время застолья в Твери

СЕГОДНЯ 11:12 2018-11-19T11:13:19+03:00

Приговор суда пока не вступил в законную силу. Фото: архив "КП"

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В Твери суд назначил наказание 32-летнему мужчине за умышленное причинение тяжкого вреда. Государственное обвинение поддержала прокуратура Заволжского района.

Во время судебного заседания было установлено, что в начале июля ночью обвиняемый вместе со своим знакомым выпивал в доме в садоводческом некоммерческом товариществе «Тверца». Во время застолья мужчины поругались. Словесная перепалка закончилась дракой: подсудимый стал бить кулаками приятеля по голове. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте.

В областной прокуратуре сообщили, что Заволжский районный суд Твери признал мужчину виновным и назначил ему лишение свободы на восемь лет. Свой срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.