III Форум сельской молодежи пройдет в Твери

СЕГОДНЯ 10:45 2018-11-19T10:46:24+03:00

Тверь будет принимать гостей форума с 21 по 23 ноября Фото: Виктория ЖУКОВА

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В Твери 21 ноября начнется III Форум сельской молодежи Центрального федерального округа. Проходить мероприятие будет до 23 ноября.

В этом году основной темой форума станет развитие агротуризма. Участвовать в нем будут молодые специалисты из разных регионов ЦФО и муниципальных образований Тверской области, а также представители общественных, коммерческих и муниципальных структур, чья деятельность направлена на развитие туризма в сельской местности.

В областном правительстве рассказали, что уже несколько лет форум сельской молодежи является площадкой для обмена опытом, презентации успешных практик и инновационных форматов работы от регионов ЦФО и Тверской области.

В этом году в программе форума запланирована выставка проектов Российского союза сельской молодежи и муниципальных образований региона, форсайт-сессия, подготовка актуальных кейсов. Пройдет для участников и экскурсионная программа по достопримечательностям Верхневолжья.

Организатор форума - правительство Тверской области.