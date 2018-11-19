Под суд пойдет 39-летний житель Тверской области за развращение подростков

СЕГОДНЯ 10:14 2018-11-19T10:15:45+03:00

Мужчина надругался над своей дочерью и малолетней родственницей своей супруги Фото: Виктор Пилицкий

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В Тверской области следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины. По данным следствия обвиняемый совершил иные действия сексуального характера с ребенком, не достигшим четырнадцатилетнего возраста.

Установлено, что в период с 2012 по 2017 года мужчина совершал в отношении своей малолетней дочери и малолетней родственницы своей супруги иные действия сексуального характера. Действовал он у себя дома.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области, причастен мужчина к 17 эпизодам преступной деятельности.

В рамках расследования уголовного дела с потерпевшими работал специалист-психолог отдела криминалистики регионального СКР. Также следователи и криминалисты собрали доказательства, изобличающие мужчину в совершении инкриминируемых ему преступлений.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже в ближайшее время будет направлено в суд.