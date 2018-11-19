2018-11-19T10:05:06+03:00
Общество

Тепло и горячую воду отключат в домах на улице Левитана в Твери

Запланированные ранее ремонтные работы на улице Софьи Перовской перенесены
Виктория ЖУКОВА
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Подачу тепла восстановят по завершению работПодачу тепла восстановят по завершению работФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Твери коммунальщики перенесли проведение ремонтных работ в центре города.

Ранее в "Тверской генерации" сообщили, что 19 ноября специалисты приступят к работам на сетях в Московском и Центральном районах. Однако утром было принято решение начать работы только на улице Левитана в микрорайоне «Южный». Специалисты занимаются устранением дефекта на трубопроводе.

Ремонтные работы на улице Софьи Перовской перенесены в связи с припаркованными автомобилями вблизи теплотрассы. Поэтому, отопление и горячую воду в жилых домах Центрального района сегодня, 19 ноября, отключать не будут. О сроках проведения ремонтных работ на этом участке ресурсоснабжающая организация обещает сообщить дополнительно.

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