Пятилетний ребенок пострадал в ДТП в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:37 2018-11-19T09:38:09+03:00

Водитель "Оки" не справился с управлением Фото: УГИБДД РФ по Тверской области

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В субботу, 17 ноября, в деревне Печниково Кувшиновского района Тверской области, произошла авария в которой пострадал пятилетний ребенок. Дорожное происшествие случилось, когда часы показывали 11:05.

Дорожные полицейские выяснили, что 57-летний водитель автомобиля "Ока" не справившись с управлением врезался в "Reno Sandero", за рулем которого находился 47-летний мужчина.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии пятилетний пассажир "Reno" попал в больницу с различными травмами.