63-летний мужчина успел выбежать из горящего дома в Тверской области
Огонь полностью уничтожил деревянное строение в Лихославльском районе
Пожарные справились за часФото: Ольга Крыльцова
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В Тверской области в деревне Пурышево Лихославльского района загорелся жилой дом. Сообщение о пожаре спасатели получили в 22:40 18 ноября.
Прибыв на место, огнеборцы установили, что горит бревенчатое одноэтажное здание. О локализации пожара было объявлено в 23:26, а в 00:05 о его полной ликвидации.
В пресс-службе региональное УМЧС России рассказали, что огонь полностью уничтожил строение. Обошлось без пострадавших: 63-летний жилец сам успел отойти на безопасное расстояние.
Причина пожара и ущерб устанавливаются. Тушили дом семь человек из отделений пожарно-спасательных частей № 38 и № 66.