2018-11-19T09:25:33+03:00
Происшествия

Пьяный водитель сбил несовершеннолетнюю девушку в Тверской области

В отношении водителя возбудили административное дело
Альберт БОЙКОВ
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Полицейские возбудили в отношении водителя административное делоПолицейские возбудили в отношении водителя административное делоФото: Кирилл ЧАЩИН
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В воскресенье, 18 ноября, в поселке Оленино Тверской области произошла авария, в которой пострадала 17-летняя девушка. Дорожное происшествие случилось на улице Кузьмина рядом с домом №23, когда на часах было 21:40.

Установлено, что 52-летний водитель "ВАЗа 2114" сбил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП потерпевшая оказалась в больнице.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в отношении водителя было возбуждено дело об административном правонарушении. Мужчина сел за руль после употребления спиртных напитков.

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