16-метровую новогоднюю ель планируют установить в одном из муниципалитетов Тверской области

СЕГОДНЯ 09:08 2018-11-19T09:09:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Подготовку к Новому году уже начали не только в Твери, но и в других муниципалитетах Верхневолжья. Например, администрация Вышнего Волочка решила установить в городе самую высокую в регионе искусственную ель. Соответствующий заказ появился на сайте госзакупок.

Согласно плану, новогодняя красавица должна быть не менее 15 и не более 16 метров высотой. Диаметр каркаса с ветками будет более 5,9 метров (но максимум 6,3 метра). Елка будет иметь не менее 27 ярусов искусственной хвои.

Украсят самую высокую елку светодиодной гирляндой, шарами и «звездами». Планируется, что висеть на ели будет порядка 400 украшений.

Напомним, что одна из самых высоких елок в Твери будет стоять на площади Ленина. Ее высота – 14 метров. А 16-метровую новогоднюю красавицу планируют установить в Городском саду.