Два пешеходных светофора установят на опасных участках дорог в Твери

СЕГОДНЯ 08:40 2018-11-19T08:41:18+03:00

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В Твери в Пролетарском районе установили пешеходный светофор. Новый светофорный объект находится у дома № 27, на опасном пешеходном переходе у Тверского политеха. Светофор оборудован вызывной кнопкой для пешеходов.

Такой же пешеходный светофор будет стоять у дома № 61 на улице Туполева. Свою работу они начнут с 1 декабря.

Решение об установке на этих «зебрах» светофоров было принято исходя из высокой аварийности участков. Водители не всегда замечают пешеходов и сбивают их. Только с начала года на этих местах зарегистрировано порядка 10 ДТП.

Напомним, что безопаснее стал и перекресток проспекта Калинина и улицы Спартака. Там, на светофоре теперь работает зеленая стрелка для левого поворота.