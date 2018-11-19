Десятки домов во всех районах Твери останутся без света на этой неделе

СЕГОДНЯ 08:07 2018-11-19T08:08:27+03:00

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Традиционно, с понедельника в Твери стартует очередной этап планово-предупредительных работ на объектах электро-сетевого комплекса. С 19 по 23 ноября специалисты проводят ремонт на трансформаторных подстанциях, меняют аварийные опоры и провода, обрезаются аварийные ветви деревьев и устанавливают счетчики. На время работ электричество будет отключено.

Так, сегодня, 19 ноября, без света останутся жители Заволжского, Пролетарского и Центрального районов.

В Заволжье электричество будут отключать поэтапно. С 9:00 до 16:00 света не будет в домах по улицам Павлова, Красина, Грибоедова, Кольцевая, Прошина, Соревнования, Плеханова и на проездах Павлова и Плеханова.

С 9:00 до 13:00 выключат подачу электричества в домах по улицам Олега Кошевого, 2-я Красина, 2-я Грибоедова, 2-я Звеньевая, Докучаева, 2-я Соревнования, 2-я Плеханова, Тюленина, а также на проезде Красина и 2-м проезде Соминка.

А после обеда, с 13:00 до 16:00 отключения пройдут по улицам Кривоносова, Писарева, Челюскинцев, Чапаева и на 3-ем и 4-ом переулках Вагонников.

В Пролетарском районе с 9:30 до 13:00 работы будут проходить на проспекте Калинина и 4-ом переулке Красной Слободы. А еще с 10:00 до 12:00 на улицах Бориса Полевого, Ткача, Дзержинского, Конева.

В центре Твери 19 ноября с 09:30 до 12:00 и с 13:30 до 16:00 не будет света на проспекте Чайковского, а с 9:30 до 13:00 на Волоколамском проспекте и проспекте Победы.

Полный перечень домов, где на этой неделе не будет света доступен на сайте «Тверьгорэлектро».