Из-за повреждения трубопровода в Центральном и Московском районах Твери отключат отопление и горячую воду

18 Нояб. 23:41 2018-11-18T23:49:43+03:00

В Твери будут ликвидировать повреждения магистральных трубопроводов Фото: Ирина ТАРАСОВА

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В понедельник, 19 ноября, в Твери будут ликвидировать повреждения магистральных трубопроводов на улице Софьи Перовской и на улице Левитана.

Работы проведет ООО «Тверская генерация». Начнутся они в 9 часов 19 ноября. В связи с этим теплоснабжение и горячее водоснабжение будет отключено в отдельных жилых домах:

– в Центральном районе: по улицам Бебеля, Дмитрия Донского, Ефимова, Софьи Перовской, Учительской, переулкам Беляковскому и Трудолюбия, Краснофлотской набережной;

– в Московском районе: по улицам Загородная, Левитана, Можайского, 2-я Транспортная, Октябрьскому проспекту и бульвару Гусева.

На сайте администрации Твери сообщается, что УК данного жилого фонда должны оповестить жителей домов об отключении и назначить ответственных дежурных, которые оперативно выполнят регулировку внутридомовых систем после окончания работ. Работы на трубопроводах будут производиться под контролем департамента ЖКХ администрации города Твери.

Подача горячей воды в жилые дома должна быть возобновлена втечение суток, но перед ресурсоснабжающей организацией поставлена задача провести ремонт в кратчайшие сроки.