2018-11-18T23:49:43+03:00
Общество

Из-за повреждения трубопровода в Центральном и Московском районах Твери отключат отопление и горячую воду

Ремонтные работы должны завершиться в течение суток
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Твери будут ликвидировать повреждения магистральных трубопроводовВ Твери будут ликвидировать повреждения магистральных трубопроводовФото: Ирина ТАРАСОВА
Изменить размер текста:

В понедельник, 19 ноября, в Твери будут ликвидировать повреждения магистральных трубопроводов на улице Софьи Перовской и на улице Левитана.

Работы проведет ООО «Тверская генерация». Начнутся они в 9 часов 19 ноября. В связи с этим теплоснабжение и горячее водоснабжение будет отключено в отдельных жилых домах:

в Центральном районе: по улицам Бебеля, Дмитрия Донского, Ефимова, Софьи Перовской, Учительской, переулкам Беляковскому и Трудолюбия, Краснофлотской набережной;

в Московском районе: по улицам Загородная, Левитана, Можайского, 2-я Транспортная, Октябрьскому проспекту и бульвару Гусева.

На сайте администрации Твери сообщается, что УК данного жилого фонда должны оповестить жителей домов об отключении и назначить ответственных дежурных, которые оперативно выполнят регулировку внутридомовых систем после окончания работ. Работы на трубопроводах будут производиться под контролем департамента ЖКХ администрации города Твери.

Подача горячей воды в жилые дома должна быть возобновлена втечение суток, но перед ресурсоснабжающей организацией поставлена задача провести ремонт в кратчайшие сроки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Малыши Твери поздравили Деда Мороза с днем рождения
Фестиваль молодёжных волонтёрских инициатив соберет в Твери лучших добровольцев
На Всероссийском конкурсе «Новая звезда» Тверскую область представит певец Руслан Масюков
МЧС по Тверской области при отключениях света рекомендует соблюдать ряд правил
Около 15 библиотек Тверской области примут участие в акции «Неделя «Живой классики»
Останки двух тел обнаружили на пожаре в Сандовском районе Тверской области
Более тысячи глиняных игрушек и лоскутных полотен представлено на выставке в Твери
«Заячий стон» расскажет в Твери «О театре» с юмором
Православный кинофестиваль "Русское сердце" пройдет в Твери
Третий этап работ: Волоколамку в Твери перекрыли от улицы Фадеева до бульвара Цанова
По факту гибели на стройке в Твери мужчины проводится доследственная проверка
Прекрасная музыка в исполнении Государственного струнного квартета имени Глинки прозвучит в Твери
Авария с тремя машинами в Тверской области унесла жизни трех человек
Во время распития алкоголя в Тверской области зарезали мужчину и женщину
На фестивале "Синема" в Твери о любимых фильмах расскажут помощью песни и танца