Малыши Твери поздравили Деда Мороза с днем рождения

СЕГОДНЯ 22:18 2018-11-18T22:21:09+03:00

Кто-то писал письма, а кто-то приберег конверт для письма на Новый год. Фото: Ольга Полозова

Дети написали ему трогательные письма и украсили их картинками

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18 декабря главный зимний волшебник отметил свой день рождения. Сколько лет исполнилось Деду Морозу не знает никто, да это наверное и не важно, потому что каждый год у ёлки дедушка свеж и полон сил.

Накануне важного дня, 17 ноября, Детский музейный центр ТГОМ пригласил к себе в гости всех желающих, кто хочет поздравить Деда Мороза лично.

Дети и взрослые могли написать письмо, а потом упаковать его в крафтовый конферт. украшенный снежинками, снеговиками и елочными игрушками.

Кто умел писать, пожелали дедушке здоровья и не болеть. А кто не умел, забрал конверт к себе домой, чтобы чуть позже вложить в него письмо с рассказом о себе и просьбой о мечте-подарке.

Не забываем, что до Нового года остается всего шесть недель!

КСТАТИ

С 1 декабря в Детском музейном центре начнет работать Мастерская Деда Мороза. Каждые выходные всех желающих будут ждать творческие мастер-классы по изготовлению новогодней игрушки или гирлянды - из бумаги, ваты глины и не только...

Телефон для справок - 45-71-76.

Все письма отправят в Великий Устюг. Фото: Ольга Полозова