Малыши Твери поздравили Деда Мороза с днем рождения
18 декабря главный зимний волшебник отметил свой день рождения. Сколько лет исполнилось Деду Морозу не знает никто, да это наверное и не важно, потому что каждый год у ёлки дедушка свеж и полон сил.
Накануне важного дня, 17 ноября, Детский музейный центр ТГОМ пригласил к себе в гости всех желающих, кто хочет поздравить Деда Мороза лично.
Дети и взрослые могли написать письмо, а потом упаковать его в крафтовый конферт. украшенный снежинками, снеговиками и елочными игрушками.
Кто умел писать, пожелали дедушке здоровья и не болеть. А кто не умел, забрал конверт к себе домой, чтобы чуть позже вложить в него письмо с рассказом о себе и просьбой о мечте-подарке.
Не забываем, что до Нового года остается всего шесть недель!
КСТАТИ
С 1 декабря в Детском музейном центре начнет работать Мастерская Деда Мороза. Каждые выходные всех желающих будут ждать творческие мастер-классы по изготовлению новогодней игрушки или гирлянды - из бумаги, ваты глины и не только...
Телефон для справок - 45-71-76.
Все письма отправят в Великий Устюг. Фото: Ольга Полозова
Не забываем, Новый год совсем скоро! Фото: Ольга Полозова