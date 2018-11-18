Фестиваль молодёжных волонтёрских инициатив соберет в Твери лучших добровольцев

18 Нояб. 21:24 2018-11-18T21:24:35+03:00

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24 ноября на площадке Тверского государственного университета пройдет 8-й межрегиональный Фестиваль молодёжных волонтёрских инициатив. Организатор события – Центр развития молодёжных волонтёрских программ ТвГУ.

Данный фестиваль ежегодно объединяет добровольцев разных возрастов, которые делятся опытом, участвуют в мастер-классах и тренингах. В этом году помимо презентации лучших волонтёрских практик также пройдут следующие мероприятия - конкурс видеороликов на тему «Год добровольца в нашей жизни», знакомство с новыми направлениями добровольческой деятельности: финансовое просвещение, семейное волонтёрство.

Таже в программе - мастер-класс «Шахматы для дружбы», интеллектуальная игра «На просторах финансовой грамотности», практикум «Здоровье волонтёра», экологический квест, встреча «Час добра», посвящённая помощи пожилым людям, и многое другое.

Для регистрации на фестиваль руководителям делегаций необходимо направить коллективную заявку на адрес volunteer@tversu.ru с темой «Регистрация на фестиваль 2018» до 18:00 20 ноября.

По вопросам участия можно обращаться на этот же адрес с темой «Вопрос по фестивалю» или по телефонам (4822) 32-28-73 (доб. 111), 63-01-57 в будние дни с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.