На Всероссийском конкурсе «Новая звезда» Тверскую область представит певец Руслан Масюков

18 Нояб. 20:29 2018-11-18T20:38:39+03:00

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Не прошло и года, как снова на телеканале «Звезда» стартует всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда». Эфиры четвертого сезона начнутся совсем скоро, уже в декабре. И на этот раз Тверскую область представляет певец Руслан Масюков.

- Скоро на телеканале "Звезда" стартует музыкальный проект «Новая Звезда», в котором я приму участие. Мне будет нужна Ваша поддержка, друзья. Смотрите, слушайте, голосуйте! - обратился к землякам Руслан со своей странички в соцсетях.

«Новая звезда».представляет Руслана следующим образом:

- Руслан музыкант в третьем поколении, но никто до него не пел, все инструменталисты.

- Нет музыкального образования, всё, что связано с музыкой, исключительно по чутью. Занял 2 место на известном музыкальном ТВ проекте! (Конечно, речь идет о "Фабрике звезд-5" - Ред.)

- Пробовал себя в модельном бизнесе, в рекламе. Сейчас устраивает тренинги по психологии, выступает как вокалист и записывает песни, дает уроки по йоге!

- Гоняет на байке и велосипеде , любит походы, палатки, костры!

- Любит ярких творческих людей, личностей!

Внимание! Эфиры первого тура пройдут с 23 по 30 декабря 2018 года. Полуфиналы и финал конкурса можно посмотреть с 2 по 4 января 2019 года. В этот период запланировано голосование среди телезрителей. 4 января наградят лучшего исполнителя по версии жюри конкурса. 7 января объявят лучшего вокалиста по мнению зрителей всей страны.

Кстати, представители Тверской области принимали участие в предыдущих сезонах «Новой Звезды». В 2017-м солист из Твери Евгений Окунев вошёл в число лучших вокалистов конкурса. В 2016 году регион представляла певица Анна Окуджава. В 2015-м участницей от Верхневолжья стала студентка Тверского колледжа культуры им. Н.А.Львова, лауреат международных конкурсов Ксения Лебедева.

«Новая Звезда» – музыкальное состязание, в котором принимают участие представители всех регионов России. Конкурс объединяет талантливых и ярких исполнителей, среди которых зрители через голосование определяют сильнейших вокалистов. Проходит он при поддержке Министерства обороны Российской Федерации.