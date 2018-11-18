МЧС по Тверской области при отключениях света рекомендует соблюдать ряд правил

18 Нояб. 20:03 2018-11-18T20:08:10+03:00

Свечи зажигать можно, но перед сном их надо тушить!

И напоминает, что если аварийная линия занята, звонить можно в администрации населенных пунктов

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В Тверской области проходят плановые отлючения электричества, также отключают в регионе связь в связи с учениями которые продлятся до 22 декабря.

В связи с отключением электроснабжения в Тверской области Главное управление МЧС России по Тверской области рекомендует соблюдать определенные правила.

- Сначала проверьте отключение электроэнергии вашего дома. Если у Ваших соседей есть электричество, то необходимо проверить квартирную панель автоматического выключателя или предохранителей. Если проблема не в выключателе или предохранителе, необходимо проверить группу проводов, ведущих к дому.

- Во время массовых аварийных отключений телефонная линия может быть занята, так как звонки, как правило, поступают из всех обесточенных жилых домов. Также вы можете также обращаться в администрации ваших населенных пунктов

- Выключите все электроприборы и электронное оборудование и поверните термостат системы отопления дома до минимума, чтобы предотвратить ущерб от скачков напряжения при восстановлении питания (если такой имеется). Кроме того, восстановить электропитание будет проще, когда нет большой нагрузки на электрические системы. Также выключите все освещение, кроме одного источника внутри и одного снаружи, так, чтобы и вы, и работники электросетевой компании поняли, когда электроснабжение будет восстановлено. Не открывайте свои морозильники или холодильники без необходимости: закрытый морозильник сохранит продукты замороженными в течение 24 – 36 часов.

- Никогда не используйте древесный уголь, туристическое отопление или домашний генератор в помещении: они выделяют угарный газ. Это может быть очень опасно для жизни. Никогда не оставляйте зажженные свечи без присмотра Всегда тушите свечи перед сном.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.