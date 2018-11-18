2018-11-18T11:54:01+03:00
Происшествия

Останки двух тел обнаружили на пожаре в Сандовском районе Тверской области

Личности устанавливаются
Ирина ТАРАСОВА
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Пожар устраняли шесть человек. Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиПожар устраняли шесть человек. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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18 ноября около 4 утра в деревне Пономарево Сандовского района Тверской области произошел пожар в жилом доме. Строение принадлежало 69-летнему мужчине. Дом был деревянный, проведено электричество.

Огонь практически уничтожил здание, повредил и кровню и внутреннюю часть дома.

В 06:00 была объявлена полная ликвидация пожара. В 8.06 на месте пожара были обнаружены фрагменты тела (личность устанавливается). А чуть позже в 8.30 в доме были обнаружены фрагменты и второго тела (личность устанавливается).

Всего к ликвидации пожара было привлечено 6 человек и 2 единицы техники.

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