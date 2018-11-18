Останки двух тел обнаружили на пожаре в Сандовском районе Тверской области

СЕГОДНЯ 11:54 2018-11-18T11:54:01+03:00

Пожар устраняли шесть человек. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Изменить размер текста: A A

18 ноября около 4 утра в деревне Пономарево Сандовского района Тверской области произошел пожар в жилом доме. Строение принадлежало 69-летнему мужчине. Дом был деревянный, проведено электричество.

Огонь практически уничтожил здание, повредил и кровню и внутреннюю часть дома.

В 06:00 была объявлена полная ликвидация пожара. В 8.06 на месте пожара были обнаружены фрагменты тела (личность устанавливается). А чуть позже в 8.30 в доме были обнаружены фрагменты и второго тела (личность устанавливается).

Всего к ликвидации пожара было привлечено 6 человек и 2 единицы техники.