2018-11-18T01:11:02+03:00
Звезды

Православный кинофестиваль "Русское сердце" пройдет в Твери

В программе игровые, короткометражные и документальные фильмы
Ирина ТАРАСОВА
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Показы пройдут в Доме народного творчестваПоказы пройдут в Доме народного творчества
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С 7 по 9 декабря в Твери состоится православный кинофестиваль "Русское сердце". Мероприятие проводит продюсерская компания «Русь» при поддержке Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московской Патриархии, Тверьгосфильмофонда и Ассоциации Тверских землячеств и Общества Михаила Тверского.

Фестиваль приурочен к 700-летию кончины Великого князя Михаила Ярославича Тверского.

В программе:

7 декабря

17:00 Открытие фестиваля

“Храм” реж. А. Есаулов – короткометражный, 54 минуты

“Прости нас, Юшка!” реж. Ю. Горбачевская – короткометражный, 25 минут

19:00 “Непрощённый” реж. С. Андреасян, игровое кино, 16+

8 декабря

17:00 “Врач” реж. Ю. Куценко, игровое кино, 16+

19:00 “Монах и бес” реж. Н. Досталь, игровое кино, 12+

9 декабря

17:00 “Жили-были” реж. Э.Парри, игровое кино, 12+

19:00

«Героизм по наследству. Аркадий и Николай Каманины» реж. Л. Касаткина, документальное кино, 38 минут

“Крымский партизан Витя Коробков” реж. Л. Касаткина, документальное кино, 38 минут/

Адрес: Областной дом народного творчества, ул. Советская, 42.

Позже с 15-16 декабря фестиваль повторится в Калязине (Дом культуры).

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