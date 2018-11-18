Православный кинофестиваль "Русское сердце" пройдет в Твери
С 7 по 9 декабря в Твери состоится православный кинофестиваль "Русское сердце". Мероприятие проводит продюсерская компания «Русь» при поддержке Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московской Патриархии, Тверьгосфильмофонда и Ассоциации Тверских землячеств и Общества Михаила Тверского.
Фестиваль приурочен к 700-летию кончины Великого князя Михаила Ярославича Тверского.
В программе:
7 декабря
17:00 Открытие фестиваля
“Храм” реж. А. Есаулов – короткометражный, 54 минуты
“Прости нас, Юшка!” реж. Ю. Горбачевская – короткометражный, 25 минут
19:00 “Непрощённый” реж. С. Андреасян, игровое кино, 16+
8 декабря
17:00 “Врач” реж. Ю. Куценко, игровое кино, 16+
19:00 “Монах и бес” реж. Н. Досталь, игровое кино, 12+
9 декабря
17:00 “Жили-были” реж. Э.Парри, игровое кино, 12+
19:00
«Героизм по наследству. Аркадий и Николай Каманины» реж. Л. Касаткина, документальное кино, 38 минут
“Крымский партизан Витя Коробков” реж. Л. Касаткина, документальное кино, 38 минут/
Адрес: Областной дом народного творчества, ул. Советская, 42.
Позже с 15-16 декабря фестиваль повторится в Калязине (Дом культуры).