Третий этап работ: Волоколамку в Твери перекрыли от улицы Фадеева до бульвара Цанова
Не успели убрать бетонные блоки с Волоколамского проспекта Твери до улицы Фаадеева, как его вновь перекрыли, правда в другом месте.
17 ноября начался третий этап ремонтных работ по прокладке нового газопровода среднего давления, который было принято заменить в связи с износом действующего трубопровода.
Работы стартовали 23 октября, а завершиться должны 23 ноября. На этот раз бетонными блоками оградили новый участок: от улицы Фадеева до бульвара Цанова.
Будьте внимательные, любые перекрытия подразумевают заторы и пробки.
Также напоминаем, что на время ремонта на ограниченном участке введен запрет на остановку и стоянку автотранспорта у края проезжей части.
А значит будут пробкиФото: Виктория ЖУКОВА
Фото: Виктория ЖУКОВА