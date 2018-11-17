2018-11-17T22:12:45+03:00
Общество

Третий этап работ: Волоколамку в Твери перекрыли от улицы Фадеева до бульвара Цанова

Замена газопровода должна завершиться в конце ноября
Ирина ТАРАСОВА
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Волоколамку вновь перекрыллиВолоколамку вновь перекрыллиФото: Виктория ЖУКОВА
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Не успели убрать бетонные блоки с Волоколамского проспекта Твери до улицы Фаадеева, как его вновь перекрыли, правда в другом месте.

17 ноября начался третий этап ремонтных работ по прокладке нового газопровода среднего давления, который было принято заменить в связи с износом действующего трубопровода.

Работы стартовали 23 октября, а завершиться должны 23 ноября. На этот раз бетонными блоками оградили новый участок: от улицы Фадеева до бульвара Цанова.

Будьте внимательные, любые перекрытия подразумевают заторы и пробки.

Также напоминаем, что на время ремонта на ограниченном участке введен запрет на остановку и стоянку автотранспорта у края проезжей части.

А значит будут пробки Фото: Виктория ЖУКОВА

А значит будут пробкиФото: Виктория ЖУКОВА

Фото: Виктория ЖУКОВА

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