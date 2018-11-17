2018-11-17T21:10:10+03:00
Происшествия

По факту гибели на стройке в Твери мужчины проводится доследственная проверка

На месте опрашиваются свидетели и очевидцы случившегося
Ирина ТАРАСОВА
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ЧП произошло на недостроенном объекте. Фото: СУСК РФ по Тверской областиЧП произошло на недостроенном объекте. Фото: СУСК РФ по Тверской области
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17 ноября на недостроенном объекте в Твери (Петербургское шоссе дом 115 корп. 4) погиб 58-летний мужчина. Информация об этом из полиции поступила в следственный отдел регионального СК России.

По данному факту Заволжским межрайонным следственным отделом Твери СУСК РФ по Тверской области началась доследственная проверка.

- В настоящее время на месте происшествия работает следователь СКР, осуществляются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Тверской области Валерия Павлова.

Также на месте опрашиваются свидетели и очевидцы случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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