По факту гибели на стройке в Твери мужчины проводится доследственная проверка
17 ноября на недостроенном объекте в Твери (Петербургское шоссе дом 115 корп. 4) погиб 58-летний мужчина. Информация об этом из полиции поступила в следственный отдел регионального СК России.
По данному факту Заволжским межрайонным следственным отделом Твери СУСК РФ по Тверской области началась доследственная проверка.
- В настоящее время на месте происшествия работает следователь СКР, осуществляются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Тверской области Валерия Павлова.
Также на месте опрашиваются свидетели и очевидцы случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.