Авария с тремя машинами в Тверской области унесла жизни трех человек

СЕГОДНЯ 17:06 2018-11-17T17:24:07+03:00

ДТП произошло в Вышневолоцком районе. Фото: Управление ГИБДД УМВД России по Тверской области

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17 ноября в 15.30 на 317 км федеральной автодороги «Россия»,в поселке Коломно Вышневолоцкого района Тверской области произошло ДТП с пострадавшими. На место выехали сотрудники МЧС и скорая помощь.

Сообщается, что столкнулись сразу три автомобиля - грозовой автомобиль "Валдай", внедорожник «Фольксваген Таурег» и ВАЗ 21014. Есть погибшие и пострадавшие.

Подробности ДТП уточняют в пресс-службе ГИДББ Тверской области.

- Автомобиль Фольксваген Туарег, двигаясь в направлении Москвы, по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2114 и грузовым автомобилем Валдай.

На месте погибли два пассажира Валдая и 43-летний водитель водитель внедорожника. Пострадавшего 31-летнего водителя грузового автомобиля доставили в больницу.

А вот водителю и пассажирам ВАЗа повезло, они не пострадали.

В настоящее время на месте ДТП проводятся работы по деблокировке. Сотрудники оперативных служб устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В ДТП погибло три человека. Фото: Управление ГИБДД УМВД России по Тверской области