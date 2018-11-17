Во время распития алкоголя в Тверской области зарезали мужчину и женщину

СЕГОДНЯ 16:00 2018-11-17T16:03:42+03:00

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14 ноября в Вышнем Волочке и рядом, в поселке Спирово, Тверской области были обнаружены тела 65-леней женщины и 48-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями. Расследованием двух уголовных дел занялся Вышневолоцкий межрайонный следственный отдел СУСК РФ по Тверской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, совместно с сотрудниками УМВД, удалось по «горячим следам» установить и задержать подозреваемых. Ими оказались двое жителей Тверской области.

Следствие сообщет, что женщину, жительницу Вышнего Волочка, убили в собственной квартире 14 ноября около 23 часов. Тело мужчины обнаружили чуть позже на улице поселка Спирово. Как выяснилось, оба преступления были совершены в ходе конфликтов при распитии спиртных напитков.

- Назначены судебно-медицинские и медико-криминалистические экспертизы, проведены проверки показаний на месте с подозреваемыми, допрошены свидетели и очевидцы. - сообщается на сайте СУСК России по Тверской области. - Подозреваемые заключены под стражу.

Продолжается сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего.