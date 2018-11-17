На фестивале "Синема" в Твери о любимых фильмах расскажут помощью песни и танца
18 ноября Дворец культуры «Пролетарка» Твери приглашает сразу на два мероприятия.
В 12.00 на главной сцене ДК пройдет VII ежегодный Областной фестиваль хореографического и вокального творчества «Синема». Кино - это главная тема мероприятия. Возвращать к знакомым и любимым фильмам зрителей будут через танец и песню.
Участники фестиваля, а это 150 человек, будут бороться за звания лауреатов I, II и III степеней, а также за лучшую мужскую и женскую роль, режиссерскую работу и Гран-при в каждом из направлений.
VII Фестиваль хореографического и вокального творчества «Синема»проводится при поддержке Комитета по делам культуры Тверской области.
А в 16.00 гости «Пролетарки» перенесутся в Индию. В 15.30 в фойе начнется выставка-ярмарка, которая продолжится ярким концертом с участием столичных гостей в честь 25-летия ансамбля индийского танца "Бхарат".
Вход свободный.