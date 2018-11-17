За серией телефонных мошенничеств в Твери стояли двое судимых и один таксист

СЕГОДНЯ 11:14 2018-11-17T11:14:21+03:00

За телефонными переговорами стояли двое неработающих ранее судимых жителей одного из регионов России Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ущерб для пострадавших составил от 20 000 до 100 000 рублей

Изменить размер текста: A A

В полицию Твери обращались горожане, преимущественно пенсионного возраста, с жалобами телефонного мошенничества.

Сюжет всегда был одинаков. Звонил неизвестный и, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщал, что внук или сын потерпевших попал в беду, совершив ДТП с пострадавшим. Под предлогом освобождения родственника от ответственности с той стороны провода срочно требовали крупную сумму. Пожилые люди соглашались. В итоге, ущерб для каждого из них составил от 20 000 до 100 000 рублей.

После проведенной оперативно-розыскной работы сотрудниками уголовного розыска регионального УМВД были установлены подозреваемые. Оказалось, за телефонными переговорами стояли двое неработающих ранее судимых жителей одного из регионов России. Они набирали случайные, как домашние, так и мобильные номера телефонов. А вот забирал деньги курьер – работник городского такси.

- Подозреваемые задержаны и заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество», - сообщает в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Статья предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Проверяется причастность злоумышленников к аналогичным преступлениям.