Съезд православной молодежи пройдет в Твери

СЕГОДНЯ 10:42 2018-11-17T10:42:53+03:00

Изменить размер текста: A A

18 ноября в Твери состоится Съезд православной молодежи Тверской епархии в рамках секции VI образовательных Фаддеевских чтений.

Тема встречи - «Молодежь: свобода и ответственность».

Программа начнется в 8.00 с Божественной Литургии и молебна (Христорождественский собор, ул. Баррикадная, 5А). затем продолжится в Тверском институте (филиале) Московского гуманитарно-экономического университета, где после регистрации участников в 11.30 начнется само заседание. Далее работа будет разбита по секциям.

- «Современные добровольческие практики» (модератор – Николай Романенко);

- «Жена в семье глазами мужа» (модератор – иеромонах Макарий Маркиш);

- «Молодежное служение на благочинническом уровне: от теории к практике» (модератор – протоиерей Владимир Кириллов);

- «Православные молодежные организации: перезагрузка» (модератор – Павел Ефремов).

Тверской филиал Московского гуманитарно-экономического университета

Тверь, улица Дмитрия Донского, дом 37.

Начало в 11:00.