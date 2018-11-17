Съезд православной молодежи пройдет в Твери
18 ноября в Твери состоится Съезд православной молодежи Тверской епархии в рамках секции VI образовательных Фаддеевских чтений.
Тема встречи - «Молодежь: свобода и ответственность».
Программа начнется в 8.00 с Божественной Литургии и молебна (Христорождественский собор, ул. Баррикадная, 5А). затем продолжится в Тверском институте (филиале) Московского гуманитарно-экономического университета, где после регистрации участников в 11.30 начнется само заседание. Далее работа будет разбита по секциям.
- «Современные добровольческие практики» (модератор – Николай Романенко);
- «Жена в семье глазами мужа» (модератор – иеромонах Макарий Маркиш);
- «Молодежное служение на благочинническом уровне: от теории к практике» (модератор – протоиерей Владимир Кириллов);
- «Православные молодежные организации: перезагрузка» (модератор – Павел Ефремов).
Тверской филиал Московского гуманитарно-экономического университета
Тверь, улица Дмитрия Донского, дом 37.
Начало в 11:00.