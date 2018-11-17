2018-11-17T19:15:05+03:00
Звезды

Прекрасная музыка в исполнении Государственного струнного квартета имени Глинки прозвучит в Твери

Участники коллектива играют на уникальных музыкальных инструментах
Ирина ТАРАСОВА
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Коллективы был создан в феврале 1994 годаКоллективы был создан в феврале 1994 года
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Ближайший концерт в Тверской академической филармонии пройдет 20 ноября.

Зрителей ждет выступление Государственного струнного квартета имени М.И. Глинки.

В программе прозвучат следующие произведения: Х. Турина, «Молитва тореро» для струнного квартета. Дж. Верди, Струнный квартет ми-минор. Э. Григ, Струнный квартет соль-минор.

Государственный струнный квартет имени М.И. Глинки – камерно-инструментальный ансамбль, занимающий видное место среди музыкальной элиты России. Он был создан в феврале 1994 года усилиями талантливых и энергичных музыкантов – лауреатов всесоюзных и международных конкурсов.

Артисты Квартета имени Глинки играют на инструментах Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов, что обеспечивает удивительно красивое и неповторимое звучание ансамбля.

Кстати, тверская филармония уже готовится и к новому году. Поклонников проекта «В Новый год с музыкой NON-STOP» ждет необыкновенная премьера.

28 декабря в 18.30 и с 3-7 января в 17.00 на сцене филармонии прозвучит лучшая мировая эстрада в исполнении солистов, хора, оркестра филармонии… и не только!

А со 2-6 января (11.00 и 13.30), 7 января (13.30) и 8 января (11.00) юных гостей ждет музыкальная сказка «Волшебная лампа Аладдина».

Красочная новогодняя программа подарит детям настоящий праздник и встречу с волшебными персонажами всеми любимой сказки, а также с Дедом Морозом и Снегурочкой.

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