Лучших юных солистов эстрадной песни Тверской области выберут по итогам конкурса «Волшебный микрофон»

СЕГОДНЯ 13:18 2018-11-17T13:23:20+03:00

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17 июня во Дворце культуры «Металлист» Твери пройдет финал X Областного конкурса юных исполнителей эстрадной песни «Волшебный микрофон». Организаторы - Тверской областной Дом народного творчества.

В октября в регионе прошли отборочные этапы конкурса, в которых приняли участие около 400 человек в возрасте до 16 лет. В финале выступят 21 солист и 8 вокальных ансамблей из 12 городов и районов региона.

Председатель жюри - тверской певец, композитор и музыкант Александр Евдокимов.

По решению жюри лучшие исполнители заключительного этапа конкурса награждаются Дипломом лауреата, Дипломами I, II, III степени, Дипломом участника областного конкурса.

Дворец культуры «Металлист»

Петербургское шоссе, 39.

17 ноября в 16.00.