Стадион "Химик" в Твери превращается в площадку всероссийского уровня

СЕГОДНЯ 10:17 2018-11-17T10:17:16+03:00

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На стадионе «Химик» в Твери в этом году проводят второй масштабный этап реконструкции. Уже уложены легкоатлетические дорожки и футбольное поле с искусственным покрытием.

Реконструкция стадиона разбита на несколько этапов. Ранее были заменены мачты освещения, затем отремонтировали центральную трибуну. В рамках второго этапа полностью заменили покрытие поля. Уложен искусственный газон, по периметру которого уже появились легкоатлетические дорожки. Они сделаны из прорезиненного материала, заниматься на них смогут все жители города. Также во время второго этапа заменят кресла на восточной трибуне. Они будут металлическими и антивандальными.

– После окончания работ поле будет сертифицировано Российским футбольным союзом. Такой сертификат даст нам возможность проводить соревнования вплоть до Всероссийского уровня, – пояснил директор «Объединённой дирекции стадионов» Владимир Ежов.

Планируется, что уже с начала следующего года на базе стадиона «Химик» будет открыта спортивная школа «Чемпион». Заниматься в ней дети смогут на бесплатной основе. Предусмотрено 112 мест в футбольном отделении и 80 в легкоатлетическом.

В следующем году в рамках заключительного этапа реконструкции будет отремонтирована западная трибуна, обустроен навес и приведена в порядок восточная стена.