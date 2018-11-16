В эти выходные Тверь, возможно, засыпет снегом

СЕГОДНЯ 19:57 2018-11-16T19:59:37+03:00

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В выходные 17-18 ноября, согласно данным синоптиков, в Твери возможны осадки в виде снега.

МУП «ЖЭК» сообщает, что в компании на этот случай организовано круглосуточное дежурство, чтобы в любое время суток можно было оперативно приступить к уборке города от снега и противогололёдной обработке улиц.

- На дежурстве будут находиться 20 комбинированных дорожных машин для поддержания нормативного состояния проезжей части городских улиц и 10 тракторных щёток для уборки тротуаров. Также в случае сильных осадков на смену выйдет до 150 дворников МУП «ЖЭК», - сообщается на сайте администрации Твери.

Также в МУП «ЖЭК» отмечают, что на предприятии постоянно следят на погодой. Поэтому в случае неблагоприятного прогноза заранее подготавливается необходимая техника, а также увеличивается численность дежурной смены.