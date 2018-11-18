Более тысячи глиняных игрушек и лоскутных полотен представлено на выставке в Твери
В музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной Твери продолжаются интересные выставки.
Первая из них - VIII Всероссийская выставка-смотр «Гончары России. Глиняная игрушка, детская художественная керамика», которая завершится 6 января.
Посетители смогут увидеть свыше 1000 глиняниных изделий более 300 авторов из разных регионов страны, лучших мастеров-керамистов нашей страны и их учеников. На витринах представлены - игрушки, свистульки, различные сувениры, посуда, декоративные панно, скульптурные композиции.
Почувствовать глину, как материал, можно на мастер-классах по изготовлению глиняной игрушки и квест-экскурсии «Глиняная сказка».
Вторая экспозиция, которая традиционно проходит одновременно с глиняной игрушкой, - передвижная выставка лауреатов и дипломантов XI Всероссийского фестиваля «Лоскутная мозаика России».
Выставка представляет многообразие тенденций и направлений развития современного творчества в лоскутном шитье.
Третья постоянная экспозия «…Во имя тебя, Родина» представляет собой фотографические, документальные и мемориальные материалы коллекции бывшего Музея комсомольской славы им. Л. Чайкиной. Героями выставки являются молодые люди. проявившие себя образцами мужества, отваги в ходе Великой Отечественной войны.