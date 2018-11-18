2018-11-18T11:28:39+03:00
Звезды

Более тысячи глиняных игрушек и лоскутных полотен представлено на выставке в Твери

Горожан и гостей города приглашает музей имени Лизы Чайкиной
Ирина ТАРАСОВА
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На выставках более 1000 экспонатов со всех уголков РоссииНа выставках более 1000 экспонатов со всех уголков России
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В музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной Твери продолжаются интересные выставки.

Первая из них - VIII Всероссийская выставка-смотр «Гончары России. Глиняная игрушка, детская художественная керамика», которая завершится 6 января.

Посетители смогут увидеть свыше 1000 глиняниных изделий более 300 авторов из разных регионов страны, лучших мастеров-керамистов нашей страны и их учеников. На витринах представлены - игрушки, свистульки, различные сувениры, посуда, декоративные панно, скульптурные композиции.

Почувствовать глину, как материал, можно на мастер-классах по изготовлению глиняной игрушки и квест-экскурсии «Глиняная сказка».

Вторая экспозиция, которая традиционно проходит одновременно с глиняной игрушкой, - передвижная выставка лауреатов и дипломантов XI Всероссийского фестиваля «Лоскутная мозаика России».

Выставка представляет многообразие тенденций и направлений развития современного творчества в лоскутном шитье.

Третья постоянная экспозия «…Во имя тебя, Родина» представляет собой фотографические, документальные и мемориальные материалы коллекции бывшего Музея комсомольской славы им. Л. Чайкиной. Героями выставки являются молодые люди. проявившие себя образцами мужества, отваги в ходе Великой Отечественной войны.

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