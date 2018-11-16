2018-11-16T19:28:50+03:00
Общество

Автоинспекторы рассказали автовладельцам Тверской области, нужно ли вешать знак "Шипы"

Несмотря на изменения, "переобуть" колеса необходимо
Виктория ЖУКОВА
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Несмотря на изменения, "переобувать" машину необходимоНесмотря на изменения, "переобувать" машину необходимоФото: Алексей ФОКИН
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Водителям Тверской области уже пора переходить на "зимний" режим. Автомобиль необходимо "обуть" в шипованную резину. В прошлом году все водители были обязаны обзавестись знаком "Шипы". В этом году ситуация изменилась.

- Опознавательный знак "Шипы" утвержден постановлением Правительства. Есть две категории знаков, которые должны быть установлены и могут быть установлены. К первой категории относятся знак "Шипы". МВД в инициативном порядке подготовило проект-постановление о внесении изменения в ПДД и в установленном порядке внесло его в Правительство РФ на рассмотрение. Для того, чтобы эта норма была исключена, требуется подписание этого постановления, - рассказал заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ генерал полиции Владимир Кузин.

В МВД официально подтвердили, что штрафов за отсутствие знака "Шипы" не будет. Однако инспектор в рамках КоАП РФ может вынести предупреждение или сделать замечание водителю.

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