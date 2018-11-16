2018-11-16T18:40:06+03:00
Общество

Объёмы производства говядины растут в Тверской области

Показатели превышают данные прошлого года
Виктория ЖУКОВА
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В настоящее время поголовье крупного рогатого скота в Тверской области составляет 104,8 тысяч головВ настоящее время поголовье крупного рогатого скота в Тверской области составляет 104,8 тысяч головФото: Сергей ГРАЧЕВ
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В Тверской области растут объёмы реализации мяса крупного рогатого скота (КРС). Так, за девять месяцев текущего года в хозяйствах региона произвели 6,8 тысяч тонн КРС в живом весе. Это количество на 4,3% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

В настоящее время поголовье крупного рогатого скота в Тверской области составляет 104,8 тысяч голов.

В областном правительстве напомнили, что ставка субсидии для сельхозпредприятий Верхневолжья в этой сфере была увеличена с 15 до 25 рублей на 1 кг реализованного молодняка. С начала года предприятия уже получили 12,6 млн рублей господдержки.

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