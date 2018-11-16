2018-11-16T18:03:34+03:00
Общество

Более 800 человек приняли участие в акции "Живи, Лес!" в Тверской области

Жители региона посадили более 87 тысяч деревьев
Виктория ЖУКОВА
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Берегите лесБерегите лесФото: Алексей ГАЙДУКОВ
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В Тверской области прошла всероссийской акции «Живи, Лес!». Участники акции посадили на территории Верхневолжья 87,1 тысяч сеянцев и саженцев древесных пород.

В региональном Министерстве лесного хозяйства сообщили, что участвовали в мероприятиях более 800 человек. В рамках акции было обработано16,7 га лесов, проведено дополнение лесных культур на площади 18,7 га, а также благоустройство территории в 0,5 га.

В учебных заведениях Тверской области состоялось 30 экологических уроков. Школьникам напомнили о том, почему важно бережно относится к лесам.

Кроме того, участники акции убирали мусор на лесных территориях. Всего отчищено было 60,62 га леса.

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