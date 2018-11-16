2018-11-16T16:46:40+03:00
Общество

В Твери проверяют, в каком состоянии находятся фасады зданий

При выявлении нарушений управляющую компанию оштрафуют
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
В первую очередь, проверку проходят дома на видовых улицах исторического центраВ первую очередь, проверку проходят дома на видовых улицах исторического центраФото: Виктория ЖУКОВА
Изменить размер текста:

В Центральном районе Твери ведется постоянный мониторинг качества содержания фасадов зданий. В первую очередь, проверку проходят дома на видовых улицах исторического центра.

Ремонтировать фасады домов и следить за порядком должны собственники (в случае многоквартирного дома – управляющая компания).

В администрации Твери сообщили, что далеко не все собственники и УК добросовестно исполняют свои обязанности. А в центральной части города такие нарушения особенно заметны.

Если проверка выявит здание в неухоженном виде (трещины, разрушения, поломки и тд) составляется протокол об административном правонарушении. Владельцу грозит штраф до 40 тысяч рублей.

В Центральном районе Твери только за последние четыре месяца составлено свыше 40 протоколов по подобным фактам. К примеру, у дома №22 по улице Советской разрушались штукатурные и окрасочные слои фасада и цоколя, также были обнаружены трещины и отсутствие одного из колен водостока. На управляющую компанию был составлен протокол, который передан в административную комиссию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Объёмы производства говядины растут в Тверской области
Более 800 человек приняли участие в акции "Живи, Лес!" в Тверской области
На бульваре Радищева в Твери начали устанавливать парковые качели
Арестован учредитель фирмы, в чьей маршрутке в ДТП по Тверью погибли 13 человек
Уличные продавцы в Твери продолжают торговать без необходимых документов
Народный театр "Премьер" Твери представит музыкально-сказочную историю «Волшебное колечко»
Дома у жителя Тверской области полицейские обнаружили запрещённое вещество
Премьера Тверского театра драмы «Пушкин. Евгений Онегин» удивит оригинальностью
На улице Орджоникидзе в Твери вместо цветочного киоска установят остановочный комплекс
Рядом с детским садом в Твери продавали сигареты
На пересечении проспекта Калинина и улицы Спартака в Твери вводится новая схема движения
Наталья Непряева из Твери стала первой на соревнованиях в Финляндии
На дорогах Тверской области начинается "Контроль трезвости"