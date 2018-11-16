В Твери проверяют, в каком состоянии находятся фасады зданий

СЕГОДНЯ 16:46 2018-11-16T16:46:40+03:00

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В Центральном районе Твери ведется постоянный мониторинг качества содержания фасадов зданий. В первую очередь, проверку проходят дома на видовых улицах исторического центра.

Ремонтировать фасады домов и следить за порядком должны собственники (в случае многоквартирного дома – управляющая компания).

В администрации Твери сообщили, что далеко не все собственники и УК добросовестно исполняют свои обязанности. А в центральной части города такие нарушения особенно заметны.

Если проверка выявит здание в неухоженном виде (трещины, разрушения, поломки и тд) составляется протокол об административном правонарушении. Владельцу грозит штраф до 40 тысяч рублей.

В Центральном районе Твери только за последние четыре месяца составлено свыше 40 протоколов по подобным фактам. К примеру, у дома №22 по улице Советской разрушались штукатурные и окрасочные слои фасада и цоколя, также были обнаружены трещины и отсутствие одного из колен водостока. На управляющую компанию был составлен протокол, который передан в административную комиссию.