Народный театр "Премьер" Твери представит музыкально-сказочную историю «Волшебное колечко»

СЕГОДНЯ 15:55 2018-11-16T15:59:04+03:00

Начинается история с того, что девушка Лия идёт в столицу, чтобы выйти замуж за принца

Изменить размер текста: A A

С 23 декабря в Народном театре-студии "Премьер" Твери начнутся показы спектакля «Волшебное колечко».

- Под Новый год происходят разные чудеса! Их совершают Дед Мороз и Снегурочка. В нашем театре эти чудеса будут происходить каждый день с 23 декабря по 4 января на спектакле «Волшебное колечко». Приходите! - приглашают актеры.

Зрителей ждет музыкально-сказочная история.

Девушка Лия, которая идёт в столицу, чтобы выйти замуж за принца, получает бесценный подарок. Белый маг дарит ей волшебное колечко, которое может исполнить одно её желание. Лия не спешит воспользоваться чудесным кольцом и продолжает свой путь. В дороге, как водится в сказках, её ожидают приключения и встречи с разными удивительными персонажами.

Немного о постановке. Сказка музыкальная, с массой чудесных превращений, яркими костюмами и неожиданными поворотами сюжета. Играют в спектакле профессиональные юные актёры театра "Премьер". Авторы сказки Ирина Верховцева и Андрей Коряков (композитор и режиссёр спектакля).

23 декабря в 18:00

24, 25 декабря в 19:00

26 декабря в 18:30

28 декабря в 19:00

3,4 января в 14:00.