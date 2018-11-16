2018-11-16T15:59:04+03:00
Звезды

Народный театр "Премьер" Твери представит музыкально-сказочную историю «Волшебное колечко»

Начинается история с того, что девушка Лия идёт в столицу, чтобы выйти замуж за принца
Ирина ТАРАСОВА
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Билеты на спектакль можно приобрести заранее. Фото: из архива театра "Премьер"Билеты на спектакль можно приобрести заранее. Фото: из архива театра "Премьер"
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С 23 декабря в Народном театре-студии "Премьер" Твери начнутся показы спектакля «Волшебное колечко».

- Под Новый год происходят разные чудеса! Их совершают Дед Мороз и Снегурочка. В нашем театре эти чудеса будут происходить каждый день с 23 декабря по 4 января на спектакле «Волшебное колечко». Приходите! - приглашают актеры.

Зрителей ждет музыкально-сказочная история.

Девушка Лия, которая идёт в столицу, чтобы выйти замуж за принца, получает бесценный подарок. Белый маг дарит ей волшебное колечко, которое может исполнить одно её желание. Лия не спешит воспользоваться чудесным кольцом и продолжает свой путь. В дороге, как водится в сказках, её ожидают приключения и встречи с разными удивительными персонажами.

Немного о постановке. Сказка музыкальная, с массой чудесных превращений, яркими костюмами и неожиданными поворотами сюжета. Играют в спектакле профессиональные юные актёры театра "Премьер". Авторы сказки Ирина Верховцева и Андрей Коряков (композитор и режиссёр спектакля).

23 декабря в 18:00

24, 25 декабря в 19:00

26 декабря в 18:30

28 декабря в 19:00

3,4 января в 14:00.

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