Дома у жителя Тверской области полицейские обнаружили запрещённое вещество

СЕГОДНЯ 15:41 2018-11-16T15:41:57+03:00

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В Тверской области сотрудники наркоконтроля выявили факт хранения наркотических средств в значительном размере. Запрещенные вещества были обнаружены в доме у 31-летнего жителя деревни Луговая Старицкого района.

В результате обыска полицейские обнаружили и изъяли более 17 граммов наркотика растительного происхождения и еще 48 граммов конопли.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что мужчина находится под подпиской о невыезде. В его отношении возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают, для каких целей предназначался наркотик.

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.