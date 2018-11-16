2018-11-16T14:44:15+03:00
Общество

На улице Орджоникидзе в Твери вместо цветочного киоска установят остановочный комплекс

Торговый павильон работал на данном участке незаконно
Виктория ЖУКОВА
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Работал павильон незаконно Фото: администрация ТвериРаботал павильон незаконно Фото: администрация Твери
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В Твери на улице Орджоникидзе сносят нестационарный торговый павильон. На его месте планируют сделать остановочный компекс.

В магазинчике на остановке «Торговый центр» без правоустанавливающих документов продавали цветы и продукты. Однако в действующей схеме нестационарных торговых объектов данный киоск отсутствует.

В управление информации администрации Твери сообщили, предпринимателя заранее уведомили о демонтаже данного объекта. Добровольно владелец убирать павильон не стал, поэтому утром 16 ноября демонтаж начался силами администрации города. Работы планируется завершить за два дня.

На месте также работают специалисты департамента благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта. Они решают опрос об установки на данном участке остановочного комплекса.

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