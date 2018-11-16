Рядом с детским садом в Твери продавали сигареты

СЕГОДНЯ 14:07 2018-11-16T14:08:15+03:00

Продавать табак можно только в 100 метрах от детского сада Фото: Константин ИВШИН

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В Твери прокуратура Заволжского района проверила, как предприниматели соблюдают требования законодательства об охране здоровья граждан.

Было установлено, что на улице Скворцова-Степанова в доме №7 находится магазин, в котором продают сигареты. При этом в здании №5 по этой же улице находится детский сад.

Специалист ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Тверской области» измерил расстояние от детского учреждения до точки, где продают табачные изделия. Получилось 6,42 метра.

В соответствии с федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» розничная торговля табачной продукцией должна осуществляться на расстоянии более 100 метров от детского сада.

В областной прокуратуре сообщили, что в суд было направлено исковое заявление, согласно которому предпринимать должен перестать продавать сигареты.

Вышневолоцкий городской суд исковые требования прокурора удовлетворил.