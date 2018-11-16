2018-11-16T13:40:41+03:00
Общество

На пересечении проспекта Калинина и улицы Спартака в Твери вводится новая схема движения

Водители смогут безопаснее поворачивать налево
Виктория ЖУКОВА
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На светофоре появится зеленая стрелка Фото: архив "КП"На светофоре появится зеленая стрелка Фото: архив "КП"
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На одном из самых оживленных перекрестков в Твери изменится схема движения. Речь идет о пересечении улицы Спартака и проспекта Калинина.

В ближайшее время на светофоре на данном перекрестке будет установлена дополнительная секция для поворота налево. За счет этого больше машин успеют сделать левый поворот и в «час пик» не будет собираться пробка.

Работы по установке зелёной стрелки проходят сегодня, 16 ноября. Поэтому на перекрестке движение транспорта в первой половине дня регулирует автоинспектор.

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