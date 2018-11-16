Наталья Непряева из Твери стала первой на соревнованиях в Финляндии

СЕГОДНЯ 13:20 2018-11-16T13:21:28+03:00

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В четверг, 15 ноября, в финском Рованиеми начались трехдневные соревнования по лыжным гонкам, в которых в том числе принимает участие и тверичанка Наталья Непряева.

Заслуженный мастер спорта, действующая чемпионка страны, обладательница бронзы зимних Игр-2018 и победительница молодежного зачета Кубка мира-2017/18, спортсменка гонки классическим стилем на 10 км с результатом 29.13,70. На 9,95 секунды от нее отстала её коллега по сборной России Юлия Белорукова, а замкнула тройку лидеров Лидия Дуркина, которая проиграла тверичанке 29,1 секунды.