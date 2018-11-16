На дорогах Тверской области начинается "Контроль трезвости"

СЕГОДНЯ 12:52 2018-11-16T12:53:14+03:00

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В пятницу, 16 ноября, региональное управление ГИБДД в очередной раз запускает профилактическую акцию "Контроль трезвости". Профилактическое мероприятие будет проходить на дорогах Верхневолжья до 18 ноября включительно.

Потенциальные нарушители должны знать, какое наказание их ожидает. Так, попавшись впервые, водитель расстанется с правами и выплатит 30 тыс. рублей штрафа. Однако за повторное правонарушение водитель под "мухой" может два следующих года провести в колонии. Что касается водительских прав, то их изымут на три следующих года.

Автоинспекторам можно помочь в их нелегкой работе. Сообщайте государственный номер, местонахождение, направление движения автомобиля,за рулём которого нетрезвый человек по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: (4822)-58-04-00 и (4822)-58-59-00 или 02.