2018-11-16T12:35:46+03:00
Происшествия

Знакомые дочери списали деньги с банковской карты жительницы Твери

Ведется следствие
Виктория ЖУКОВА
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Похищенные деньги они уже успели потратитьПохищенные деньги они уже успели потратитьФото: Анастасия ОСИПОВА
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В Твери у 59-летней женщины при неизвестных обстоятельствах с банковской карты списали 4 400 рублей. Она обратилась за помощь к полицейским.

В ходе разбирательства оперативники установили, что в день происшествия в квартиру женщины приходили знакомые её дочери. Злоумышленники отвлекли хозяйку и с помощью услуги «Мобильный банк» перевели себе деньги со счета чужой банковской карты. Свой телефон женщина оставила без присмотра.

- Сотрудники уголовного розыска Центрального отдела полиции УМВД России по городу Твери при проведении оперативно-розыскных мероприятий установили личности подозреваемых в краже. Ими оказались 38-летний житель Удомли и 35-летняя жительница Твери, - сообщили в УМВД России по Тверской области.

В отделе полиции злоумышленники сознались в содеянном. Похищенные деньги они уже успели потратить.

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