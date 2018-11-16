Пьяный мужчина пришел на дискотеку в Тверской области и поругался с полицейскими

СЕГОДНЯ 12:00 2018-11-16T12:00:21+03:00

Он показывал оперативникам неприличные жесты и ругался на них матом

Изменить размер текста: A A

В Тверской области назначили наказание 31-летнему мужчине, который устроил дебош. 2 ноября этого года он пьяный пришел на дискотеку в Дом культуры «Подгородненский» в Торопце. Его заметили полицейские и доставили в ОВД.

Однако в отделении полиции мужчина стал вести себя агрессивно. Он отталкивал полицейских, показывал неприличные жесты оперативному дежурному, ругался матом и пытался убежать. Полицейским пришлось буквально заносить хулигана в помещение.

В пресс-службе Торопецкого районного суда рассказали, что стражам правопорядка пришлось применить физическую силу. Они использовали расслабляющий удар и загиб руки за спину, а после этого поместили мужчину в камеру административно задержанных.

На суде мужчина полностью признал свою вину и сказал, что сожалеет о случившемся. В результате хулигана оштрафовали на 600 рублей.