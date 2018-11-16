Помощник машиниста слил с тепловоза топливо в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:58 2018-11-16T10:58:49+03:00

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В Тверской области транспортные полицейскими задержали 24-летнего помощника машиниста. Работал он в Локомотивном депо во Ржеве. Молодого человека заметили, когда он сливал дизельное топливо с тепловоза на четвертом железнодорожном пути станции Старая Торопа.

В ЛО МВД России на станции Тверь сообщили, что помощник машиниста слил 90 литров дизельного топлива в заранее приготовленную тару. Своими действиями он причинил ущерб на общую сумму около четырех тысяч рублей.

Полицейские задержали парня и возбудили в его отношении уголовное дело по факту покушения на кражу.