Помощник машиниста слил с тепловоза топливо в Тверской области
Возбуждено уголовное дело
Возбуждено уголовное делоФото: Яна ЛИСИНА
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В Тверской области транспортные полицейскими задержали 24-летнего помощника машиниста. Работал он в Локомотивном депо во Ржеве. Молодого человека заметили, когда он сливал дизельное топливо с тепловоза на четвертом железнодорожном пути станции Старая Торопа.
В ЛО МВД России на станции Тверь сообщили, что помощник машиниста слил 90 литров дизельного топлива в заранее приготовленную тару. Своими действиями он причинил ущерб на общую сумму около четырех тысяч рублей.
Полицейские задержали парня и возбудили в его отношении уголовное дело по факту покушения на кражу.