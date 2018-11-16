2018-11-16T10:01:56+03:00
Общество

На участке в Тверской области задерживаются поезда дальнего следования

Изменено время прибытия поездов, курсирующих между двумя столицами
Виктория ЖУКОВА
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Поезда в столицы сегодня прибывают с задержкойПоезда в столицы сегодня прибывают с задержкойФото: Ольга Крыльцова
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В Тверской области сегодня, 16 ноября, поезда и электрички, курсирующие на участке Санкт-ПетербургМосква, приходят с задержкой.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что на перегоне между станций Осеченка – Спирово по техническими причинам произошла задержка отправления поездов. Из-за этого сбился график.

В настоящий момент поезда приходят с опоздание от 20 минут до двух часов. Уже принимаются меры для минимизации времени задержек поездов по прибытии на станции назначения.

Пассажиров просят внимательно следить за изменениями.

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