На участке в Тверской области задерживаются поезда дальнего следования
Изменено время прибытия поездов, курсирующих между двумя столицами
Поезда в столицы сегодня прибывают с задержкойФото: Ольга Крыльцова
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В Тверской области сегодня, 16 ноября, поезда и электрички, курсирующие на участке Санкт-Петербург – Москва, приходят с задержкой.
В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что на перегоне между станций Осеченка – Спирово по техническими причинам произошла задержка отправления поездов. Из-за этого сбился график.
В настоящий момент поезда приходят с опоздание от 20 минут до двух часов. Уже принимаются меры для минимизации времени задержек поездов по прибытии на станции назначения.
Пассажиров просят внимательно следить за изменениями.